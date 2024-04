La C-SUV più venduta in Italia nel 2024 è in offerta con uno sconto di 6.000 euro

In attesa degli incentivi auto 2024 che entreranno in vigore solamente a maggio, le case automobilistiche stanno continuando a dare vita a delle interessanti promozioni per cercare di sbloccare un mercato che sta andando un po' a rilento in questi primi mesi dell'anno.

Senza dubbio meritevole d'attenzione è la promo riguardante la Nissan Qashqai, quella che è la C-SUV più venduta in Italia in questi primi tre mesi del 2024, dall'uno gennaio fino al 31 marzo. Se qualcuno fosse interessato all'acquisto potrebbe approfittare dell'offerta al momento attiva (fino alla fine del mese), per diverse versioni della Qashqai, a cominciare dalla N-Connecta MY2 e-POWER 190CV.

Solitamente è in vendita a 40.280 euro, ma si può acquistare a 34.280 euro, quindi con uno sconto netto di 6.000 euro. La promo è valevole a fronte di “permuta o rottamazione di un’autovettura usata di proprietà del cliente da almeno 6 mesi alla data del contratto del veicolo nuovo”. La Nissan Qashqai ha venduto quest'anno 6.907 vetture, in crescita rispetto al 2023 quando erano state 6.216. Nel solo mese di marzo, invece, le immatricolazioni sono state 2.751. Sul totale, la Nissan Qashqai è ad oggi la 17esima auto più venduta in Italia, mentre a marzo 2024 è stata la 15esima. Si tratta di un classico del mercato italiano, da anni sempre in cima alle classifiche di vendita, in grado di rinnovarsi continuamente sia dentro che fuori senza però snaturare se stessa.

La nuova Nissan Qashqai 2025 sarà elettrica, ma al momento la versione con la batteria non è ancora presente in gamma, anche se comunque esiste l'ottimo ibrido della casa giapponese, fra i migliori in assoluto.

Da segnale altre due interessanti offerte in casa Nissan, a cominciare dalla Juke N-Connecta Hybrid, anche in questo caso in promo con 6.000 euro di sconto. Di listino è infatti in vendita a 31mila euro, in promo a soli 25mila euro, sempre con la formula del finanziamento (199 euro al mese), quindi permuta o rottamazione. Attenzione infine alla Nissan Ariya, che è in vendita con una bella promo che prevede la Engage 63KWh 2WD a 33.400 euro invece che 42.500, quindi con uno sconto di ben 9.100 euro, offerta anche in questo caso con finanziamento ed ecobonus statale con rottamazione

