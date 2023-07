Le auto familiari usate più vendute su Autohero: Top 3 di SUV, monovolume e SW

Puntualmente, grazie ai dati UNRAE aggiornati con precisione svizzera, all’inizio di ogni mese scopriamo quali sono state le auto nuove più vendute d’Italia nei 30 giorni precedenti. Quali sono invece le auto usate più richieste? Scopriamo i modelli familiari più venduti su Autohero a inizio 2023.

Autohero, per chi non lo sapesse, è la piattaforma digitale che permette di acquistare facilmente auto usate in pochi clic. Sul sito trovate schede dettagliate che vi parlano della vita, della morte (si fa per dire) e dei miracoli di ogni singola auto, trovate difetti, graffi, fotografie dettagliate e tanto altro. Quali sono dunque le auto usate più vendute su Autohero nei primi tre mesi del 2023? Andiamo a scoprire le varie Top 3 di tutte le principali categorie di vetture...

Guardando alle monovolume, auto spaziose e adatte a tutta la famiglia, i tre modelli più richiesti su Autohero sono stati - nei primi tre mesi dell’anno - la Fiat 500L, la Mercedes-Benz Classe B e la Ford C-Max. Spostandoci nel settore dei SUV e dei crossover abbiamo la Fiat 500X, la Renault Captur e la Jeep Renegade, tre grandi classici del nostro mercato che sembrano non morire mai. Anche se a molti sembrano fuori moda, anche le station wagon sono parecchio richieste: in particolare la Top 3 di questo settore sono la Ford Focus, la BMW Serie 3 e l’Audi A4.

“Siamo consapevoli che ogni famiglia è unica e il nostro obiettivo è quello di rendere il processo di scelta semplice e soddisfacente per tutti. Dalle monovolume, ai SUV e crossover fino alle station wagon, siamo certi di poter offrire soluzioni ideali per ogni esigenza grazie all’ampia varietà di auto disponibili nel nostro inventario. Inoltre, con 21 giorni di reso gratuito e 1 anno di garanzia inclusa, le famiglie possono godere di un’esperienza di acquisto senza preoccupazioni” afferma Soni Leraj, Director Retail di Autohero Italia.

A maggio 2023 nel corso di un’intervista a Soni Leraj, abbiamo anche scoperto che le auto più richieste sulla piattaforma sono in genere utilitarie, ovvero la Fiat Panda, la Fiat 500 e la Renault Clio. Aspettiamo nuovi dati che confermino o ribaltino questa particolare Top 3 delle più richieste in assoluto.