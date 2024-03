'Il tuo SUV uccide', attivisti tornano a sgonfiare le gomme dei SUV a Milano

Attenzione, il tuo SUV uccide. Diversi cittadini di Milano si sono risvegliati oggi con queste parole sul parabrezza della loro macchina e con le gomme a terra. Si tratta di una nuova azione del gruppo The Tyre Extinguishers.

Per fortuna, sembra che le gomme siano state soltanto sgonfiate, non tagliate con un coltello. Questa volta il gruppo di ecoattivisti ha colpito in zona Città Studi, dove circa 12 SUV sono stati costretti a rimanere fermi questa mattina (7 marzo 2024). Come segnalato dall’account Instagram MilanoBellaDaDio, che ha anche pubblicato le fotografie che vedete in pagina, l’ultimo attacco di questo genere si era verificato a Milano esattamente un anno fa, sembra dunque essere quasi un atto “celebrativo”. Gli attivisti hanno anche lasciato un biglietto-manifesto sui parabrezza, in basso vi riportiamo il messaggio originale.

“ATTENZIONE - Il tuo SUV uccide. Abbiamo sgonfiato uno o più dei tuoi pneumatici. Ti arrabbierai, ma non prenderla sul personale. Non sei tu, è la tua auto. L'abbiamo fatto perché andare in giro per le aree urbane con un'auto così enorme ha conseguenze altrettanto enormi per gli altri. Le case automobilistiche cercano di convincerci che abbiamo bisogno di auto massicce. Ma i SUV e le 4x4 sono un disastro per il nostro clima. I SUV sono la seconda causa dell'aumento globale delle emissioni di anidride carbonica nell'ultimo decennio - più dell'intera industria aeronautica. Il mondo sta affrontando un'emergenza climatica. Secondo l'ONU, milioni di persone stanno già morendo per cause legate al cambiamento climatico - siccità, uragani, inondazioni, migrazioni forzate, fame. Finora, gli impatti su di te sono stati probabilmente minimi. Abbiamo bisogno di un'azione di emergenza per ridurre immediatamente le emissioni. Stiamo prendendo le azioni nelle nostre mani perché i nostri governi e politici non lo faranno. Anche se non ti interessa l'impatto sulle persone lontane da te, ci sono conseguenze anche per i tuoi vicini. I SUV causano più inquinamento dell'aria rispetto alle auto più piccole. I SUV hanno più probabilità di uccidere persone delle auto normali nelle collisioni. Studi psicologici mostrano che i conducenti di SUV sono più propensi a correre rischi sulla strada. I SUV sono inutili, e pura vanità. Ecco perché abbiamo intrapreso questa azione. Non avrete difficoltà ad andare in giro senza il vostro succhiabenzina, potete andare a piedi, in bicicletta o con i trasporti pubblici. (Guidi un ibrido o un elettrico? Queste sono ancora inquinanti, pericolose e causano congestione. Puoi approfondire sul nostro sito web)”

Tralasciando lo stile claudicante e i refusi del testo, sembra che The Tyre Extinguishers ce l’abbia anche con veicoli ibridi ed elettrici, rei di essere “ancora inquinanti, pericolosi” e di causare congestione. Al di là di ciò che si possa pensare in merito al rispetto dell’ambiente, la propria libertà di azione termina là dove ha inizio la libertà altrui, dunque nessuno - neppure lo spirito spinto dai migliori fini - può permettersi di recare danno agli altri. Sappiate in ogni caso che potete farvi trovare preparati acquistando un compressore portatile; con circa 50 euro di spesa potete portarvi a casa un modello Xiaomi, sul mercato si trovano in ogni caso prodotti di ogni tipo, qualità e prezzo.