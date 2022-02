Il SUV Type 132 di Lotus avvistato durante dei test in Cina: è più slanciato del previsto

Lotus è da sempre sinonimo di auto leggere ed agili, quindi la svolta verso la mobilità totalmente elettrica è stata un duro colpo per i puristi del marchio, figuriamoci quando la casa di Hethel ha annunciato lo sviluppo del SUV sportivo Type 132. Qualcuno ha rubato qualche immagine del SUV Lotus durante dei test in Cina, ed ecco come si presenta.

La vettura è pesantemente camuffata ma le forme e i volumi sono in bella mostra, e a prima vista bisogna ammettere che il SUV Lotus si presenta più slanciato e sportivo di quanto si possa immaginare, mentre a livello di ingombri generali si nota un interasse tra le ruote piuttosto generoso e una lunghezza generale che di sicuro non lo inseriranno nel segmento dei SUV compatti.

Lotus ha però assicurato che il loro crossover manterrà il DNA della casa, proponendo prestazioni di primordine, per reggere, e addirittura eccellere, nel confronto con le sfidanti rivali, come la Porsche Cayenne e il recente Aston Martin DBX707, il SUV Luxury più potente e veloce del pianeta.

Per raggiungere tale obiettivo Lotus adotterà una architettura che permette la ricarica veloce a 800 Volt (per conoscere tutti i termini della mobilità elettrica qui trovate il nostro glossario delle auto EV), proprio come sulla Taycan o sulla Kia EV6, e avrà due motori, che avranno abbastanza potenza da permetterle un’accelerazione da 0 a 100 km/h in un tempo stimato inferiore ai 3 secondi.

Ricordiamo infine che l’arrivo del Lotus Type 132 è previsto per la primavera, ma dato il notevole camuffamento si pensa che potrebbe subire qualche ritardo.