Questo SUV Toyota ha un water nel bagagliaio: a cosa servono i camper?

A cosa servono camper mostruosi come l’F750 World Cruiser quando è sufficiente avere un WC integrato in un SUV? Questa domanda potrebbe sembrarvi folle, ma sorge dalla recente pubblicazione di un video sui social dove si vede un Toyota Fortuner dotato di gabinetto nel bagagliaio.

Il giornalista automotive indiano Sarath Saji ha pubblicato sul canale di Revokid Vlogs un bizzarro video dove si vede chiaramente questo SUV Toyota Fortuner dotato di servizi igienici completamente funzionanti. Purtroppo il filmato è in Malayalam, come spiegato nei commenti, ma ciò che basta è vedere il progetto realizzato dalla azienda Ojes Automobiles, peraltro specializzata proprio nella costruzione di camper.

Come funziona il tutto? Come si può vedere a circa un minuto, il WC è stato progettato su misura sfruttando lo spazio extra nel bagagliaio del Fortuner. L’altezza è ovviamente limitata, ma ancora sufficiente a ospitare water, porta e sistema di ventilazione, e non manca la cintura di sicurezza – attenzione, però, all’assenza della fibbia.

Questa soluzione, come ripreso da CarScoops, in realtà si sta diffondendo in India specialmente tra i tassisti: data l’assenza di bagni sufficientemente puliti e sicuri, sempre più persone stanno aggiungendo questi servizi igienici personalizzati ai loro SUV per percorrere lunghe distanze senza fermarsi. Non sarà l’esperienza migliore, ma almeno viene garantita maggiore pulizia rispetto ai bagni pubblici.

