SUV o supercar? Il Ferrari Purosangue è da brivido per le strade

Da quando Ferrari ha presentato il Purosangue, c’è ancora chi non riesce a dormire alla notte per la scelta intrapresa dal brand del cavallino, ma che piaccia o meno, è innegabile che l’ultimo modello Ferrari sia uno dei migliori esercizi di stile nel suo segmento, e per la strada sfoggia prestazioni e sound da supercar più che da SUV.

E vista per le strade di tutti i giorni il Purosangue regala ancor più emozioni, specie se viene guidato col coltello tra i denti facendo cantare il V12 di Maranello. Ebbene, grazie ad un video pubblicato dal canale YouTube Motorsport Magazine, possiamo rifarci gli occhi e le orecchie su questa vettura ricca di fascino e di dettagli unici.

Durante una panoramica della vettura (a proposito, Manzoni ha svelato qual è stata la sfida più grande nel progettare la Ferrari Purosangue) possiamo apprezzare le particolari portiere posteriori che si aprono controvento e danno l’accesso ai sedili posteriori che sembrano dei comodi nidi pronti a contenere e coccolare i fortunati che potranno sedercisi.

Immancabile una vista dell’imponente motore a 12 cilindri Ferrari, a cui si accede aprendo l’enorme e coreografico cofano incernierato sulla parte frontale della vettura. Infine si sale a bordo, e dopo aver dato un’occhiata alla strumentazione di bordo è tempo di accendere la creatura e lanciarla all’orizzonte, in uno scatto da 0 a 250 km/h da brivido, accompagnato da una sinfonia unica. Buona visione.