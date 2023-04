SUV o supercar? Ecco il club degli Sport Utility Vehicle che superano i 300 km/h

I SUV stanno divenendo sempre più potenti al punto che spesso e volentieri riescono ad eguagliare se non addirittura superare la velocità, pazzesca, di 300 km/h. Abbiamo individuati i sei più veloci, uno più bello dell'altro.

Cominciamo questa sorta di Top 6 con la Bentley Bentayga W12, SUV monstre della nota casa automobilistica inglese, capace di sfoggiare un motore da ben 635 cavalli con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi e una velocità massima di 300 km/h.

Riesce a far leggermente meglio un'altra belva dell'asfalto come la Porsche Cayenne Turbo GT, vettura che può sfoggiare 640 cavalli, che tocca i 303 km/h, e che raggiunge i 100 chilometri all'ora in appena 3,3 secondi. Al Nurburgring ha fermato il cronometro a 7 minuti, 38 secondi e 925 millesimi: che altro chiedere?

La stessa velocità della Cayenne Turbo GT è registrata dalla splendida Lamborghini Urus, dotata di ben 666 cavalli sotto il cofano, mentre raggiunge ben i 310 km/h l'Aston Martin DBX707, SUV che possiede anche Fernando Alonso dopo che la stessa azienda per cui corre gliel'ha regalato. Ha ben 707 cavalli e ci impiega 3,1 secondi per toccare i 100 km/h.

Che dire poi della Ferrari Purosangue, altro Sport Utility Vehicle da 310 km/h con 725 cavalli (il più potente in assoluto fra i motori termici), e con i 100 chilometri orari raggiunti in soli 3,3 secondi. Recentemente i media americani hanno storto il naso per il prezzo della Purosangue, ma a nostro avviso vale ogni centesimo per cui è messo in vendita.

Menzione speciale infine per la Tesla Model X versione Plaid, che non ha una velocità di punta pazzesca, raggiungendo “solo” 262 chilometri all'ora, ma che vanta un motore incredibile da ben 1.020 cavalli grazie a tre propulsori elettrici che le permettono di raggiungere i 100 chilometri in soli 2,6 secondi. Tra l'altro ha anche un'ottima autonomia di 547 chilometri, ovviamente non se si va a tavoletta.