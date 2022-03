Il nuovo SUV Renault Austral renderizzato a pochi giorni dal lancio

Il prossimo 8 marzo alle 9:30 potremo finalmente farvi vedere la nuova Renault Austral in tutto il suo finale splendore, nel frattempo però i ragazzi di Kolesa.ru l'hanno renderizzata con dovizia di particolari partendo dalla vettura camouflage mostrata dallo stesso marchio francese nelle scorse settimane.

Noi siamo già stati a Parigi a vedere la vettura nella sua forma finale, l'abbiamo analizzata in dettaglio e l'abbiamo persino vista "a pezzi", con motori e batterie in bella vista, oltre ovviamente al pianale isolato dal resto dei componenti. Non possiamo però dirvi nulla, ogni informazione sull'auto è riservata fino appunto al giorno di presentazione, il prossimo 8 marzo. Dobbiamo per riconoscere che i ragazzi di Kolesa.ru hanno fatto un lavoro davvero certosino, interpretando in maniera ottimale gli input offerti dalla vettura camouflage mostrata da Renault.

Il marchio transalpino ha anche anticipato la plancia interna di nuovo Austral, che verrà ripresa dalla Mégane E-Tech elettrica che abbiamo guidato in Spagna, e che ci ha molto colpito anche per la presenza del nuovo software di bordo con base Android. Non fateci dire di più dunque, l'appuntamento lo abbiamo già ricordato in apertura: 8 marzo alle ore 9:30, uscirà il nostro speciale con il racconto completo dell'incontro di Parigi.