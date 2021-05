Un SUV prova a infilarsi tra un'auto e lo spartitraffico ma finisce malissimo

Sulle nostre pagine abbiamo spesso riportato video di incidenti assurdi, di comportamenti stradali fuori luogo e di manovre oltre il limite del buonsenso. La breve registrazione visibile in alto e caricata su YouTube dal canale ViralHog rientra nell'ultima delle tre situazioni descritte, e con un certo margine di merito.

Come potreste notare voi stessi visionando per intero il materiale della dashcam, sulla strada c'era un grosso camion seguito dall'autore del video. Il tutto procede per verso giusto lungo una larga e confortevole extraurbana fra rettilinei, rotonde ed incroci ma all'improvviso, intorno al minuto 1:01, dalla parte sinistra dell'inquadratura fa capolino un SUV compatto, il quale occupa la corsia apposita per gli automobilisti intenzionati a svoltare a sinistra (la segnaletica orizzontale non mente).

La velocità dei veicoli non è particolarmente alta, per cui ci sarebbe stato lo spazio di manovra per fare quasi ogni cosa, ma all'avvicinarsi di un visibilissimo spartitraffico l'individuo a bordo del SUV attua un comportamento inspiegabile: cambia idea e converge verso destra tagliando la strada all'altro automobilista.

Questo porta ad un'involontaria manovra di speronamento, dove il SUV perde completamente il controllo dopo aver colpito la parte anteriore sinistra dell'auto con la telecamera e finisce per volare sullo spartitraffico, distruggere un cartello stradale e invadere un'altra carreggiata.

Da parte nostra riteniamo la tenuta stradale inconcepibile quanto pericolosissima, poiché una dinamica differente avrebbe potuto portare il SUV a sbattere contro le barriere bianche e rosse alla sua destra e colpire le vetture in transito nel senso di marcia opposto. Le barriere in cemento come quelle mostrate in video richiedono un'area "cuscinetto" ambo i lati, altrimenti il loro utilizzo potrebbe risultare del tutto inefficace.



Restando in tema di comportamenti stradali privi di buonsenso vogliamo citare altri due episodi prima di concludere. Il primo concerne il proprietario di una Audi RS4 arrestato in modo del tutto ingenuo, mentre il secondo riguarda un uomo che, poche ore dopo aver vinto una Mitsubishi Lancer Evo IX, l'ha distrutta malamente.