I SUV Porsche, BMW e Land Rover di vecchia generazione si sfidano in offroad

Le sfide in fuoristrada organizzate dal team di carwow cominciano ad essere sempre più frequenti, al pari delle drag race tra supercar, e nella prova di oggi ha messo a confronto tre SUV di vecchia generazione, i pionieri del segmento e i più amati degli ultimi anni: chi la spunta dunque tra Cayenne, X5 e Range Rover?

Di recente carwow ha messo in sfida Toyota Land Cruiser con l’ultimo modello di punta del marchio Land Rover, ma nella prova di oggi c’è una Range Rover ben più datata, ma non meno efficace dei modelli più moderni. Come di consueto la sfida si compone di diverse prove volte a mettere a dura prova i mezzi non solo in termini di prestazioni motoristiche ma soprattutto in termini dinamici, con severi test che mettono a dura prova le capacità torsionali dei SUV in questione.

La Porsche Cayenne S della prova monta un motore aspirato V8 da 4.5 litri capace di 335 CV e 420 Nm di coppia, trasmessi alle quattro ruote motrici tramite una trasmissione automatica a 6 rapporti. La BMW X5 monta invece un motore aspirato V8 da 4.4 litri che offre 286 CV e 440 Nm di coppia, scaricati su tutte e quattro le ruote grazie ad un cambio automatico a 6 rapporti. Infine c’è la Range Rover che, a differenza delle sfidanti, monta un motore diesel da 3.0 litri dotato di 175 CV e 390 Nm di coppia, abbinato alla trazione integrale e alla trasmissione automatica a 5 rapporti.

Numeri ben lontani dai valori che siamo abituati a vedere al giorno d’oggi ma comunque capaci di far divertire quando ci si allontana dall’asfalto, ma quale delle tre sfidanti ha ottenuto il punteggio più alto? Premete play e godetevi la sfida.