SUV della polizia sperona pick-up dopo un inseguimento: arresto in stile hollywoodiano

Un uomo di 30 anni è stato tratto in arresto nella Powell County, in Kentucky, dopo un inseguimento in stile hollywoodiano: ecco come i SUV della polizia hanno fermato il sospetto.

La polizia locale è stata allertata la scorsa domenica (24 aprile 2022) all'incirca alle 14:54 per mettersi all'inseguimento di tale Aaron Elliot - anche se a noi non è chiaro il motivo. Sul web in ogni caso è finito il video dell'ultima parte della "caccia al ladro", con un SUV della polizia che ha speronato con forza il pick-up del sospetto per metterlo fuori gioco (cliccate sulla miniatura per vedere il filmato).

In realtà Elliot era persino riuscito a ripartire in senso contrario, altre pattuglie della polizia però lo hanno subito spinto fuori strada. Non contento, l'uomo ha anche tentato una disperata fuga a piedi fra le campagne, è però stato bloccato poco dopo. Secondo il report di LEX18, Elliot deve ora rispondere di aggressione di primo grado a un ufficiale di polizia, tentativo di fuga, guida con patente sospesa/revocata, guida pericolosa sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Insomma, l'uomo avrà di che difendersi in tribunale, nel frattempo confermiamo che fortunatamente in tutta questa storia nessun utente della strada si è fatto male, nessun altro veicolo è stato coinvolto durante l'inseguimento.