SUV sempre più pesanti e grandi: verranno 'eliminati' dalla Patente B?

Come vi abbiamo raccontato tempo fa, gli automobilisti considerano i SUV quasi come una droga: chi li acquista non torna più indietro. Eppure sono molte le critiche sollevate da più parti nei confronti degli Sport Utility Vehicle, soprattutto verso i modelli più performanti e di grandi dimensioni.

Per Dacia, ad esempio, i SUV elettrici da 2 tonnellate sono una follia, in quanto risultano comunque impattati sull'ambiente nonostante il loro motore green. Parigi, invece, sta pensando di introdurre una tassa maggiorata sui parcheggi per coloro che appunto dispongono di un SUV e vorrebbero piazzarlo in centro città.

L'ultima crociata contro questi modelli arriva dall'eurodeputata ambientalista Karima Delli, secondo cui bisognerebbe istituire una patente speciale per guidare i SUV, ritenuti dalla stessa pesanti, imponenti e addirittura pericolosi per coloro che sono in possesso “solo” di una patente B.

Nel dettaglio, è stata chiesta la creazione di una speciale, la B+, una patente di guida europea da riservare ai cittadini dai 21 anni in su, e per chi ha almeno due anni di guida alle spalle. “Questi veicoli – ha spiegato Karima Delli esternando la sua proposta - non occupano semplicemente più spazio e sono meno efficienti. Quando si tratta di sicurezza stradale hanno maggiori probabilità di essere coinvolti in collisioni rispetto alle autovetture leggere, con conseguenze molto più gravi. La patente B non è del tutto adatta alle autovetture più pesanti”.

In Italia la patente B permette di guidare autovetture, veicoli leggeri, macchine agricole, alcune macchine operatrici eccezionali e infine motocicli fino a 11 kW di potenza massima e tricicli oltre 15 kW. Si possono in generale guidare veicoli fino a 3.500 kg di massa complessiva, compresi i camper che rientrino in questo limite.

E voi cosa ne pensate? Sarebbe giusto educare meglio gli automobilisti alla guida di un'auto di grandi dimensioni come appunto un SUV Premium? Basti pensare che uno dei SUV più grandi, giusto per fare il primo esempio che ci viene in mente senza criminalizzare nessuno, è la Volkswagen Tiguan che misura circa 4,5 metri di lunghezza, praticamente un metro in più rispetto alla Fiat 500 che invece è lunga solo 3,5 metri.