SUV, Parigi fa sul serio: referendum per penalizzarli. La prossima città sarà Milano?

Tempi duri per i possessori di SUV in quel di Parigi visto che coloro che guidano gli Sport Utility Vehicle rischiano di dover pagarla cara nel caso in cui volessero sostare nella capitale francese. La sindaca Anne Hidalgo ha infatti dichiarato apertamente guerra a tali vetture, e non sembrerebbe scherzare.

Stando a quanto riportato in queste ore dai media d'oltrelape, il primo cittadino di una delle capitali più belle al mondo ha indetto un referendum per l'inizio dell'anno venturo, precisamente il 4 febbraio, in cui chiederà ai parigini se i SUV dovranno pagare un prezzo extra per i parcheggi.

Il tutto è stato comunicato tramite un video in cui la Hidalgo si rivolge così ai suoi concittadini. “Volete più o meno SUV a Parigi?”. E ancora: “Molti di voi mi dicono che ci sono ancora troppe grandi auto inquinanti che occupano sempre più spazio nelle nostre strade, sui nostri marciapiedi e anche sulle nostre piste ciclabili”.

Quindi la sindaca della Ville Lumiere prosegue: “Dobbiamo arginare questo fenomeno limitando la presenza di Suv e 4x4 a Parigi”. Obiettivo, come già ventilato nelle scorse settimane, introdurre un aumento importante dei prezzi dei parcheggi per tali tipi di veicoli, seguendo così l'esempio di Lione, che ha già annunciato l'intenzione di applicare la normativa nel 2024, senza passare attraverso alcuna votazione.

Anna Hidalgo spera di poter mandare un messaggio alle case automobilistiche “che stanno spingendo per acquistare veicoli sempre più grandi, più costosi, ad alta intensità di materie prime, e più inquinanti”.

Il sindaco parla anche di una misura volta a migliorare la sicurezza stradale soprattutto per pedoni e gli amanti delle due ruote visto che è noto e risaputo come i SUV siano dei nemici per i ciclisti per via dell'altezza del muso, così come per i pedoni.

Al momento non sono chiari i dettagli del referendum, di conseguenza non è dato sapere a quali dimensioni e pesa faccia riferimento la Hidalgo. In ogni caso sono tanti coloro che stanno mettendo i bastoni fra le ruote a questi veicoli in Francia, e negli scorsi giorni era stato il WWF a chiedere al governo francese di penalizzare i SUV, anche elettrici, ritenendoli non in linea con gli obiettivi climatici.

La cosa certa è che sempre più città stanno introducendo misure restrittive nei confronti delle auto e in Italia la capostipite è Milano che dal primo gennaio introdurrà il divieto da 30 km/h oltre al blocco della circolazione delle auto in centro: lo stop dei SUV, sulla falsa riga di quanto faranno Parigi e Lione, potrebbe essere il prossimo step per il capoluogo lombardo. Al momento è solo una nostra ipotesi ma chissà...