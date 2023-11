'SUV a Parigi paghino di più i parcheggi, anche quelli elettrici'. Crociata della sindaca

Non si placa la guerra ai SUV della sindaca di Parigi Anne Hidalgo. Da tempo la prima cittadina parigini si batte per contrastare gli sport utility vehicle, e dalle parole è passata ai fatti, con un referendum per far decidere ai suoi concittadini le sorti di queste vetture.

Obiettivo, iniziare con un aumento dei parcheggi in centro per chi è in possesso di un SUV, ma in futuro non sono da escludere misure più estreme. "Ma chi compra un Suv non è certo povero - ribatte Hidalgo a chi gli chiede se sia giusto aumentare il costo dei parcheggi - sono le auto privilegiate dai benestanti dell’Ovest parigino, e da un'industria automobilistica che impone auto gigantesche invece di produrre piccole auto adatte alla città".

Nella Ville Lumiere si vedono anche tante Ferrari e Aston Martin, ma Hidalgo ha replicato: "Per adesso cominciamo dalle auto più pesanti, i Suv". E nel mirino ci sono anche quelli elettrici: "Sì, quelli oltre le due tonnellate, come certe Porsche. Occupano troppo spazio pubblico, che non è gratuito".

Nel recente referendum sui monopattini andò a votare solo l'8% ma per la Hidalgo è stato un buon risultato: "Centomila persone, non poche in tempi di crescente astensione. No, niente quorum neanche al referendum sui Suv".

Obiettivo del referendum di Parigi, decidere se penalizzare o meno i SUV ma non tutti, solamente quelli che pesano più di 1,6 tonnellate o eventualmente 2 tonnellate se elettrici. "E dopo i Giochi, anche Parigi avrà le sue zone a traffico limitato. Come le città italiane, finalmente", ha continuato Hidalgo con un chiaro riferimento a Milano, che dal 2024 chiuderà il centro città alle auto.

Concorde il vide sindaco, l'ecologista David Belliard, che parlando con l'agenzia Reuters ha spiegato: "Dobbiamo ridurre il numero e le dimensioni delle automobili in città, per questo abbiamo indetto un referendum”. E ancora: “Tra qualche anno, tra qualche mese, i SUV non saranno più i benvenuti a Parigi con questo tipo di comportamenti”.

Henri Duret, residente a Parigi, chiosa: "I SUV sono il simbolo di un'altra epoca... il simbolo dello schiacciamento degli altri. Sono auto più pesanti, consumano più carburante e quindi inquinano di più. Quindi penso che sia normale tassarle di più".