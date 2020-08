Il SUV Palisade emette un odore atroce e Hyundai non sa spiegarne il perché

All'inizio sembrava il capriccio di qualche proprietario con l'olfatto particolarmente sviluppato o il flame di utenti a cui Hyundai non piace, poi i messaggi e i casi si sono moltiplicati e si è giunti ad una consapevolezza: la Hyundai Palisade puzza.

Ne sono testimoni anche i giornalisti della testata Cars.com, che hanno denunciato un cattivo odore percepito negli interni della loro Palisade, ricevuta dalla casa madre per la prova su strada. Il Palisade è un SUV di medie dimensioni pensato esclusivamente per il mercato nordamericano, dotato di tre file di sedili e motori V6 benzina (o quattro cilindri diesel) accoppiati ad un cambio automatico ad otto marce. Dunque un SUV classico, probabilmente uno degli ultimi prima della svolta elettrica di Hyundai tramite il marchio Ioniq.

Tornando all'odore che proviene dai suoi interni, ci sono svariate interpretazioni. Non si tratta sicuramente del classico "odore di auto nuova". Un utente del Palisade Forum ha dichiarato che è come se qualcuno abbia spruzzato dello spray all'aglio sopra i sedili, un meccanico Hyundai ha addirittura paragonato il tanfo a quello generato da "vecchi calzini usati". Non sappiamo quale possa essere l'accostamento più corretto ma senza dubbio non deve essere un odore piacevole. Hyundai ha risposto ufficialmente a TheDrive, che aveva riportato la vicenda: “Siamo consapevoli del problema e attualmente stiamo indagando per identificarlo e trovare una soluzione.” Dal dibattito scaturito tra gli utenti di vari forum sembra che l'odore sia legato alla pelle in Nappa usata nei sedili, un optional premium che è diventato la sciagura di molti proprietari. L'odore si presenta solitamente entro qualche settimana e chi ha usato soluzioni casalinghe per rimuoverlo non è riuscito nell'impresa.

Concludiamo ricordando che la spiacevole grana è legata esclusivamente al modello Hyundai Palisade, non venduto in Europa, e probabilmente ai soli esemplari con sedili in Nappa. I possessori o potenziali clienti di automobili Hyundai possono dormire sonni tranquilli (e profumati). A proposito del marchio coreano vi segnaliamo le immagini appena rilasciate della Hyundai Kona in versione 2021.