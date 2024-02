SUV, oggi ci sono 159 i modelli in commercio: nel 2000 erano solo 30, crescita del 430%

Un'analisi di mercato ha svelato che il numero di "Sport Utility Vehicle" (SUV), spesso chiamati dispregiativamente "Chelsea Tractors" in Gran Bretagna, ha registrato una stupefacente crescita del 430% dall'inizio del secolo.

Sempre in riferimento al mercato inglese (riferimento dell'indagine), nel 2000 erano disponibili solo 30 modelli in commercio, mentre oggi il numero è salito in modo esponenziale a 159 varianti tra i principali produttori (ecco i 5 suv/crossover più veloci).

Un'analisi di mercato condotta da CarGurus, che ha scandagliato ben 35 dei marchi automobilistici più popolari e tracciato una sorta di andamento relativo all'evoluzione degli stili di carrozzeria negli ultimi 20 anni. I dati mostrano che la scelta di SUV disponibili ha raggiunto i livelli record di cui vi abbiamo parlato in apertura. Ci sarebbe solo quel "piccolo" problema dei SUV Range Rover, la cui tecnologia key less sembra essere facilmente raggirabile.

Questo fenomeno di crescita dell'offerta dei SUV può essere interpretato come una risposta alle crescenti preferenze dei cittadini, che sembrano sempre più inclini verso veicoli più alti e massicci, che danno una migliore visibilità e un maggior senso di sicurezza, soprattutto quando imbottigliati nel traffico. Questa crescita in termini di modelli non è solo un indicatore del cambiamento nei gusti, ma anche della trasformazione della categoria stessa ora che (a fianco dei SUV) esistono anche i crossover. Questi ultimi sono spesso modelli più compatti con due sole ruote motrici, basati comunemente su piattaforme di berline o coupé.

Ogni marchio esaminato da questa ricerca offre almeno un SUV nella propria gamma, con una media di cinque modelli per ciascun marchio. BMW e Audi, ad esempio, vantano ciascuna ben 15 SUV differenti. Questo è un cambiamento notevole rispetto al periodo tra il 2000 e il 2004, in cui meno della metà dei produttori offriva modelli SUV.

Persino i marchi tradizionalmente associati alle auto sportive, come Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini e Porsche, oggi presentano almeno un SUV nella loro lineup. Il rapporto specifica anche che la crescente presenza di SUV è mutuata anche dalla transizione verso l'elettrificazione, con 41 dei 159 modelli SUV attualmente in vendita che sono a batteria. Questo rappresenta oltre la metà (54%) di tutti i modelli elettrici venduti oggi.

Questa tendenza ha destato preoccupazioni, soprattutto riguardo alle dimensioni sempre più imponenti degli SUV e il loro impatto sulle infrastrutture, come i parcheggi multipiano che potrebbero richiedere pesi di carico più elevati, Per non parlare delle carreggiate delle strade, soprattutto in Europa. Infatti il piano delle città a 30 km/h si propone anche di risolvere (parzialmente) questo problema.