Il SUV McLaren potrebbe diventare realtà, ma ci vorrà tempo per svilupparlo

Avere un SUV all’interno della propria gamma sta diventando imprescindibile ma alcuni produttori devono ancora allinearsi a tale moda. Ferrari è entrata nel mercato dei SUV con la Purosangue, ma prima di lei Porsche e Lamborghini hanno dimostrato quanto conti avere un veicolo del genere in gamma, e forse anche McLaren potrebbe fare il grosso passo.

Non è un segreto che la casa di Woking sia interessata da tempo a questo segmento, tanto che alcuni rumors parlavano di un SUV McLaren per il 2026, ma adesso il tema acquista ancor più importanza, anche perché il costruttore non si trova in un periodo finanziario roseo, e avere un SUV in gamma potrebbe risollevare non poco le sorti del brand, proprio come è stato per le altre case citate sopra.

Durante un’intervista ai microfoni di Automotive News, il direttore della strategia del prodotto di McLaren, Jamie Corstorphine, ha infatti dichiarato che: “La cosa più importante è fornire un veicolo che abbia più spazio o capacità per un cliente McLaren di condividere l'esperienza con più persone. Quanto è ambizioso, se si tratta di un crossover...questo è da decidere e in effetti, a questo punto non è ancora stato stabilito nulla. Se vogliamo fare qualcosa, che si tratti di questo tipo di prodotto o di qualsiasi altra cosa, il focus per noi è: possiamo riflettere accuratamente il DNA della McLaren?”.

Dunque all’interno della casa di Woking stanno tastando il terreno e cercando di capire quale strada intraprendere per riuscire nel loro intento, dunque è probabile che McLaren si inserirà nel mercato in questione, ma ci vorrà ancora tempo perché ciò accada.