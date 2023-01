Un SUV Lexus prende la rampa di un carroattrezzi e decolla in una piroetta clamorosa

Durante una sessione di gioco su Grand Theft Auto utilizzare la rampa di una bisarca per eseguire mirabolanti voli tra le vie della città è quasi la normalità, ma le immagini che vedete sono reali, e vedono un SUV Lexus prendere letteralmente il volo avvitandosi su se stesso dopo l’impatto con un carroattrezzi fermo a lato strada.

Si tratta di un tragico incidente risalente a un paio di anni fa, che è stato utilizzato in Florida per sensibilizzare i guidatori a seguire le regole necessarie quando un veicolo si trova fermo a lato strada, privato o di soccorso che sia. Il mese di gennaio ha preso vita la campagna “Move Over Month”, con lo scopo di ricordare agli automobilisti di rispettare le regole in vigore nel paese, ma che valgono universalmente quando la situazione è analoga.

In particolare, in Florida i guidatori dovrebbero rallentare di circa 20 mph (32 km/h) rispetto al limite consentito in presenza di un veicolo fermo sulla strada e spostarsi su una corsa adiacente, laddove possibile, e dove il limite è di 20 mph, la velocità massima consentita dev’essere di 5 mph, ovvero 8 km/h (a proposito, guardate questa Tesla con Autopilot che si è schiantata contro un'auto in panne).

Purtroppo sono sempre più frequenti gli incidenti di questo tipo, e spesso ci rimettono le persone che si trovano al lavoro sul tratto di strada, e per sensibilizzare il pubblico, il filmato in questione mostra una delle peggiori situazioni che possono capitare. La Lexus RX procedeva a gran velocità e apparentemente non curante del carroattrezzi fermo a lato strada per il recupero di un’auto in panne: il SUV ha preso in pieno la pedana del carroattrezzi che si è trasformata in una rampa di lancio che ha lanciato in aria il veicolo, che si è poi cappottato in aria prima di impattare rovinosamente a terra.

Fortunatamente, in quell’occasione nessuno è rimasto coinvolto nell’incidente, e anche il conducente se l’è cavata con ferite superficiali, ma spesso non finisce così bene. E restando in tema di incidenti, date un’occhiata ai peggiori crash test di sempre.