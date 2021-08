SUV invade la scena di un incidente provocandone un altro: il video è imbarazzante

Quando ci si imbatte nella scena di un incidente le possibili mosse da attuare sono due. La prima riguarda l'aspettare che la situazione si risolva armandosi di una buona dose di pazienza, mentre la seconda concerne l'attraversamento del tratto interessato con calma e attenzione. Il video in fondo però apre le porte ad una terza via.

In base a quanto appena riportato dall'emittente di Austin KXAN il primo incidente si sarebbe verificato sul Loop 360 appena fuori la grande capitale texana lo scorso venerdì mattina. Purtroppo lo schianto è avvenuto ad altissima velocità e sono già stati comunicati una vittima e un quattro feriti. Di conseguenza la strada è stata rigorosamente limitata al traffico in direzione nord per facilitare le operazioni di ripristino del manto stradale e di eventuali danneggiamenti strutturali.

In serata però il proprietario di un SUV ha deciso di aver esaurito la propria pazienza, ha infranto le barriere e ha provato ad attraversare la scena dell'incidente mentre gli operatori di sicurezza erano ancora attivi. Il risultato è stato uno scontro tra il grosso veicolo e una pattuglia delle forze dell'ordine, poiché un agente ha deciso che ne aveva abbastanza.

Chiaramente la velocità d'impatto è stata molto bassa, ma testimonia il fatto che non è mai una buona idea andare ad interferire con le operazioni di recupero. Secondo la legge texana in queste situazioni di emergenza bisogna tenersi di 32 km/h al di sotto del limite per il tratto di strada interessato, per cui se il limite è di 50 km/h è automaticamente vietato superare i 18 km/h. I contravventori possono ricevere multe per un massimo di 200 dollari, a meno di non provocare ulteriori danni o ferimenti.



Questa volta al conducente del SUV è andata di lusso, poiché secondo le informazioni condivise da KXAN sarebbe stato lasciato andare dalla polizia. Ciò però non esclude che non arriverà una multa da pagare in seconda battuta.



