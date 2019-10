Il SUV a idrogeno Hyundai Nexo nei crash test IIHS: il video

Come ben sappiamo le auto elettriche più famose del mercato sono alimentate a batteria, esiste però un altro metodo di alimentazione: l'idrogeno. Sono poche le auto per il trasporti privato a utilizzare questa tecnologia, fra queste però c'è la Hyundai Nexo, che ha guadagnato il Top Safety Pick + presso la IIHS.

Se avete ancora dubbi in merito alle differenze fra auto elettriche a batteria e a idrogeno, abbiamo scritto un articolo dedicato. Di certo dal punto di vista della sicurezza non cambia assolutamente nulla, i test e le valutazioni sono identici alle altre auto, dopo aver guadagnato le 5 Stelle Euro NCAP Hyundai sarà infatti felice di aver raggiunto il più alto grado di sicurezza presso la IIHS - Insurance Institute for Highway Safety - con la sua Nexo a idrogeno.

In realtà l'alimentazione non è da sottovalutare, infatti l'idrogeno è conservato in due bombole nascoste nel pianale che potrebbero rappresentare una variabile importante durante un incidente. Sembra però che Hyundai abbia lavorato davvero bene per isolare i tank e scongiurare il più possibile il pericolo di incendio. Per vedere con i vostri occhi come si è comportato il SUV a idrogeno di Hyundai, uno dei pochissimi disponibili sul mercato con questa tecnologia, vi invitiamo a premere Play sul video in pagina.