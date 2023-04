Un SUV è finito sul tetto di una casa: ma come è stato possibile?

Chissà cos'avranno pensato i vigili del fuoco di Placer quando avranno ricevuto una chiamata di soccorso che li avvisava che un SUV era finito sul tetto di una casa. Lo sport utility vehicle di una marca indecifrabile, sembrerebbe una BMW ma non ne abbiamo certezza, si è adagiato violentemente sul secondo piano di una villetta: cosa è successo?

Quando sono arrivati sul luogo segnalato, nell'area di Cape Horn, vicino a Sacramento, probabilmente non avranno creduto ai loro occhi: il SUV era sopra il tetto, ad un'altezza di circa 6 metri, con parte della casa ovviamente distrutta ma miracolosamente ancora in piedi.

L'incidente non sarà stato scioccante come quello accaduto al calciatore Sofian Kiyine ma in ogni caso resta degno di nota, e sarà ricordato a lungo dalle autorità intervenute. La prima cosa che è stata fatta è stata mettere in sicurezza il tetto, nel frattempo l'automobilista si trovava ancora all'interno del SUV, e una volta impedito che la struttura crollasse i vigili del fuoco insieme alla California Highway Patrol e all'American Medical Response hanno liberato il guidatore raggiungendolo con delle funi.

Nessuno dei tre residenti all'interno della casa è rimasto ferito mentre il guidatore sarebbe stato soccorso in condizioni che non si conoscono con certezza. La domanda sorge spontanea: cosa è successo? Secondo quanto emerso, la casa sorge nei pressi di una collina, e il tetto risulta essere alto all'incirca proprio quanto la stessa collinetta.

Possibile che l'autore dell'incidente si sia messo alla guida del SUV per poi scendere dalla collina e tentare di saltare in qualche modo la casa, o semplicemente abbia perso il controllo finendo contro l'edificio, ma al momento non vi è alcuna certezza e le autorità stanno indagando per cercare di ricostruire nel dettaglio l'accaduto.

Siamo certi che da oggi in avanti i proprietari della casa non dormiranno sonni tranquilli dopo questo episodio folle, e nel contempo ci vorrà tempo, e anche un bel po' di denaro, prima di ricostruire la villetta danneggiata. Qualcosa di simile, con le dovute proporzioni, era avvenuto pochi giorni fa sul circuito di Portimao, una Porsche 911 GT3 volata sulle tribune dalla pista.