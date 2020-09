Il SUV Ferrari Purosangue si mostra in nuove foto spia

È probabilmente il SUV più atteso dei prossimi anni, insieme all'ingombrante Tesla Model Y di Elon Musk che però rappresenta tutt'altro prodotto e filosofia: parliamo della Ferrari Purosangue, primo SUV disegnato e ingegnerizzato a Maranello, che si è mostrato in alcune immagini spia.

Le foto sono state pubblicate da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit su Facebook e ovviamente ritraggono un prototipo, una versione camuffata che di finale ha ben poco. La carrozzeria del resto sembra ancora nascosta da quella di una Ferrari GTC4Lusso, non sappiamo quanto il vero Purosangue abbia di questo modello sperimentale.

Tuttavia è già possibile notare come questa versione ritratta nelle foto spia sia leggermente più alta della GTC4Lusso, che comunque con molta probabilità andrà fuori produzione per far posto proprio alla Purosangue. Inoltre, sempre a proposito di dimensioni, sembra proprio che questo prototipo sia anche più largo, proprio per avvicinarsi di più ai classici SUV del mercato.

Sempre nelle foto pubblicate da Walter Vayr però notiamo un'Alfa Romeo Stelvio parcheggiata accanto, e la differenza in altezza è palese, con la Ferrari clamorosamente più bassa e affusolata. Dobbiamo dunque aspettarci uno strano SUV/Crossover? Staremo a vedere, la versione finale dovrebbe mostrarsi nel corso del 2022, con un debutto previsto verso la fine dello stesso anno. Ricordiamo che la Purosangue avrà probabilmente un propulsore termico V6 o V8 affiancato da una seconda unità elettrica.