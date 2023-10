Un SUV nuovo emette più CO2 di un'auto di dieci anni fa: lo studio che fa riflettere

Il mondo si può tranquillamente dividere in due: chi ama i SUV e chi li detesta. I grandi sport utility vehicle sono una realtà ormai da quasi 30 anni, e nonostante passino i tempi e i detrattori aumentino, le vetture appartenenti a questa categoria non sembrano stancare mai.

Secondo uno studio i SUV sono come una droga e chi li acquista non torna più indietro, ma al di là di comodità, solidità e design all'ultimo grido, queste auto non sono solo rose e fiori, per lo meno stando a quanto sottolinea il Guardian pubblicando uno studio decisamente interessante sulle emissioni di CO2.

Secondo quanto rilevato dall'organizzazione benefica ambientalista Possible: “L’effetto dell’aumento delle vendite di SUV, e il fatto che tendono ad essere notevolmente più pesanti rispetto ai modelli tradizionali precedentemente acquistati, significa che l’auto media con motore convenzionale acquistata nel 2023 avrà emissioni di carbonio più elevate rispetto al suo equivalente del 2013”.

In poche parole i SUV odierni hanno delle dimensioni che stanno divenendo sempre più esagerate, e anche quelli elettrici come ad esempio l'Audi SQ8 E-Tron, che sfiora le 2,8 tonnellate, per via del loro peso rischiano comunque di essere più inquinanti (non è un riferimento preciso all'Audi ma solo un esempio di SUV pesante) rispetto alle city car di una decina di anni fa.

Nello stesso studio si evidenza come le emissioni di CO2 di un'auto media siano diminuite drasticamente dal 2011 al 2016, ma da allora sono aumentate costantemente, con una media delle auto odierne pari a 130 grammi per km (contro i 120 di sette anni fa).

Questo incremento, specifica il rapporto, è direttamente collegato alla diffusione massiccia dei SUV, le cui emissioni sono superiori del 20 per cento rispetto alle auto tradizionali. Nello studio di Possible si mette inoltre in correlazione la ricchezza all'inquinamento: “I dati sulla proprietà dei veicoli in Inghilterra hanno mostrato che le famiglie nella fascia di reddito più alta del 20% hanno l’81% di probabilità in più di possedere un’auto ad alte emissioni rispetto ai proprietari di veicoli nell’altro 80%. Il 20% del gruppo con il reddito più alto percorre tre volte più chilometri all’anno rispetto a quelli del quintile con il reddito più basso”.

Per Possible questa correlazione dovrebbe indurre i governi ad aumentare le tasse nei confronti dei più ricchi e dei più "inquinatori", un metodo un po' comunista ma che comunque, alla luce dei dati di cui sopra, sembrerebbe avere il suo perchè.