Il SUV elettrico di Toyota avrà il volante a cloche

Per molti mesi si è vociferato dell'eventuale ed imminente presentazione di un SUV Toyota a zero emissioni, e la casa automobilistica giapponese ha confermato le voci di corridoio lanciando un interessante teaser sul veicolo il 12 aprile scorso.

Le sue forme estetiche definitive verranno mostrate al pubblico in occasione del Salone dell'automobile di Shanghai che si terrà tra pochissimi giorni. Il nuovo modello andrà ad inaugurare la strategia "Beyond Zero", con la quale Toyota si trasformerà in un produttore di veicoli a zero emissioni allineandosi ai piani di tanti altri costruttori di autovetture.

Adesso però il SUV elettrico dalle dimensioni del RAV4 ha condiviso altre informazioni su di sé: monterà un volante a cloche futuristico come quello dell'avveniristica Lexus LF-Z Electrified concept. Ovviamente non è stata Tesla ad inventarsi tale soluzione con l'aggiornamento della Model S, ma di certo ha aperto una possibilità per i produttori di tirar fuori dal cilindro idee simili.

Per il momento ci sono però molti dubbi sulla facoltà di omologare un volante a cloche. Il sistema legislativo di molti Paesi andrà con ogni probabilità a negare la commercializzazione di veicoli sprovvisti di volante a corona completa, ma d'altra parte non è detto che la spinta da parte dei marchi automotive non dia i suoi frutti nell'immediato futuro. Comunque vada, la forma del volante a cloche non permette l'installazione tradizionale dei comandi, per cui gran parte dei pulsanti si collocherà propri al centro del volante.

Sulle specifiche tecniche dell'atteso SUV nipponico sappiamo molto poco, tranne per il fatto che è sviluppato in collaborazione con Subaru sulla piattaforma e-TNGA, mentre per quanto riguarda il pacco batterie i clienti dovrebbero poter scegliere tra unità comprese tra i 50 ed i 100 kWh a motore singolo o doppio.

Per avviarci a chiudere vogliamo rimandarvi ad una eventualità concreta che potrebbe contraddistinguere parte della gamma Toyota: "Beyond Zero" sarà un nuovo marchio esclusivo per le sue EV? In ultimo vogliamo restare presso la casa della prefettura di Aichi riportando il nostro speciale sulle migliori offerte auto di aprile 2021: si parte dalla Toyota Yaris Hybrid e si arriva alla Peugeot 208.