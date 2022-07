Il SUV elettrico Polestar 3 competerà con Porsche Cayenne, ma sarà più economico

C’è ancora da aspettare prima del debutto ufficiale del SUV elettrico Polestar 3, ma intanto la casa svedese continua a fornire interessanti dettagli a riguardo, dapprima mostrandoci un’immagine senza veli e poi dichiarando la sua autonomia con una singola carica. Ora il CEO di Polestar ha “spoilerato” il prezzo del loro primo SUV EV.

Parlando all’Automotive News Europe Congress, il CEO di Polestar, Thomas Ingenlath, ha comunicato che la Polestar 3 avrà un prezzo compreso tra i 75.000 e i 110.000 euro, ossia cifre molto simili a quelle proposte negli Stati Uniti a causa della piccolissima differenza che intercorre tra le due valute.

Con questo tipo di prezzi, Polestar 3 sarà quindi la nuova rivale di Porsche Cayenne e Cayenne Coupé, con un prezzo però più vantaggioso rispetto alla versioni Turbo e Turbo S Hybrid del costruttore tedesco, offerti rispettivamente per 135.000 e 170.000 dollari. Ingenlath ha poi aggiunto che Polestar 3 sarà perfetto per i consumatori, perché unirà la praticità con una dinamica di guida di qualità.

Ricordiamo che il Polestar 3 si basa sulla piattaforma full electric SPA2 (Scalable Product Architecture), che permette di adottare una configurazione dual motor accoppiata ad un pacco batterie che offre fino a 600 km di autonomia con una singola carica. Il primo SUV elettrico del brand svedese sarà quindi presentato ad ottobre 2022, per poi entrare in produzione come modello 2023, con l’obiettivo di vendere più di 20.000 unità nel corso dello stesso anno.