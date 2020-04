Il SUV elettrico Nissan Ariya con tecnologia e-4ORCE nelle foto ufficiali

Già a ottobre 2019 vi abbiamo raccontato di come Nissan avesse intenzione di lanciare un nuovo prototipo, il concept Nissan Ariya, che sarà la base di tutti i prossimi veicoli elettrici del brand. Oggi conosciamo la vettura un pochino meglio grazie alle nuove informazioni ufficiali.

Come ribadito anche dal produttore nipponico, la Nissan Ariya rappresenta l'inizio di una nuova era per i suoi veicoli elettrici. Questo grazie alla promessa di un'esperienza "integrata, intuitiva e adattabile, anticipando il design della gamma futura". Per capire quali auto elettriche realizzerà Nissan, dovremo dunque conoscere in dettaglio questa vettura.

Ebbene Ariya si basa su tre pilastri fondamentali di casa Nissan: Intelligent Driving, Intelligent Power e Intelligent Integration, che insieme formano ciò che il brand definisce Nissan Intelligent Mobility. Alla base del concept troviamo la "precisione e i motivi tradizionali degli artigiani giapponesi e una prospettiva giovane e moderna". Il cuore del progetto però è la tecnologia e-4ORCE, che funziona con due motori elettrici e promette un'erogazione della potenza bilanciata e una manovrabilità precisa, tutto a favore della stabilità e delle prestazioni.

Non manca poi il sistema ProPILOT 2.0 di Nissan, l'assistente di guida che aiuta il conducente soprattutto in autostrada e offre funzioni di guida autonoma sulle strade a corsia singola. ProPILOT sarà affiancato inoltre da nuovo Virtual Personal Assistant, che ci fornisce informazioni sulla disponibilità di parcheggi e quant'altro.