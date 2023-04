Il SUV elettrico Lotus Eletre R si scatena sul quarto di miglio: che missile!

Negli ultimi tempi abbiamo visto SUV dalle prestazioni in grado di far impallidire anche le supercar più blasonate, basti pensare al più recente Ferrari Purosangue, ma con l’avvengo dei powertrain elettrici i numeri e le capacità di accelerazione sono salite ancora, e Lotus Eletre è certamente uno dei SUV più prestanti del momento.

Il team di carwow capitanato da Mat Watson è riuscito a mettere le mani su una Lotus Eletre in allestimento R, il più potente tra quelli disponbili, e ovviamente il volto del famoso canale YouTube si è recato immediatamente nel luogo più adatto per scatenare tutta la sua potenza e verificare così se i numeri dichiarati dalla casa di Hethel sono veri oppure no. Spoiler, sono veri eccome.

La Lotus Eletre R (il SUV elettrico di Lotus ha fatto il suo debutto pochi mesi fa con tre versioni) ha un powertrain dual-motor che offre la bellezza di 675 kW (circa 918 CV) e 985 Nm di coppia che fanno letteralmente volare questo gigante su quattro ruote, che ha un peso che si aggira attorno alle 2 tonnellate. E a dirla tutta, come da tradizione Lotus, parliamo di un peso nemmeno troppo eccessivo considerando le dimensioni generali e la propulsione elettrica del mezzo, per quanto siamo ben lontani dalle idee originali di Colin Chapman.

Ebbene, dopo un primo “lancio” di test, la Eletre R ha staccato un tempo 0-96 km/h di 3,06 secondi, ma in un secondo tentativo il tempo è sceso a 2,99 secondi, dunque non lontano dai 2,95 secondi nello 0-100 km/h dichiarato dalla casa, ma nulla è più esaustivo di un filmato che documenta il tutto, quindi mettetevi comodi e godetevi la prova.