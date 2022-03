Il giorno del primo SUV elettrico di Lotus: Eletre arriva oggi 29 marzo 2022

Gli ultimi anni di Lotus non sono stati sicuramente facili, il marchio britannico ha dovuto affrontare una burrasca che ha visto i suoi modelli più sportivi finire all'angolo, in favore di SUV e Crossover della concorrenza. Oggi però l'universo torna a bilanciarsi: è in arrivo il primo SUV della compagnia 100% elettrico.

L'era della Lotus Elise è ufficialmente finita, l'ultima vettura della serie è stata consegnata alla ragazza a cui Romano Artioli l'aveva dedicata, ovvero Elisa Artioli. Nel futuro di Lotus c'è un SUV a zero emissioni che vedremo ufficialmente stasera, alle 20:30 del 29 marzo 2022. Un nuovo evento a Londra svelerà l'attesissimo SUV, che monterà la nuova architettura Lotus Premium che prevede un passo da 2.889 mm a 3.100 mm.

Una piattaforma che dovrebbe garantire ampie batterie da 92 a 120 kWh, capaci di ricaricarsi fino a 800 V ad alta velocità. La variante top di gamma dovrebbe inoltre essere in grado di percorrere lo 0-96 km/h in meno di 3 secondi. Solo stasera conosceremo i dettagli ufficiali, è molto probabile però che Lotus abbia installato due motori elettrici per una potenza combo da 600 a 750 CV.

Non sappiamo ancora se sarà prevista una versione a singolo motore con trazione posteriore, che potrebbe essere un vero bestseller in Europa. Il nome di questo prodotto sarà Lotus Eletre (Lotus svela il nome del suo primo SUV elettrico), pensato per contrastare l'ottima Porsche Cayenne. Nei piani del brand però c'è anche una berlina quattro porte simile alla Panamera in arrivo nel 2023 e un SUV/Crossover più compatto che possa ostacolare Macan, in arrivo nel 2024.