Il SUV elettrico Lotus debutta sul mercato: la Eletre parte al di sotto dei 100.000 euro

Lo scorso marzo abbiamo assistito alla presentazione della Lotus Eletre, un veicolo inusuale per la casa di Hethel, ma necessario per il sostentamento del brand stesso e dei futuri modelli sportivi. A distanza di pochi mesi è arrivato dunque il momento in cui la Eletre è pronta a fare il suo debutto nel mercato europeo.

Siamo rimasti colpiti dalla Eletre durante un evento milanese organizzato da Lotus, e adesso tutti quanti avranno maggiori possibilità di incontrarne uno per strada, dove di certo non passerà inosservata per il suo look accattivante e sopratutto per le sue generosissime dimensioni.

Sarà un veicolo molto importante per il brand, che è impegnato ad ampliare le sue vedute andando oltre alle sportive con cui è diventato famoso, come spiegato dal Managing Director di Lotus, Matt Windle: “Il lancio della Eletre è il naturale passo successivo per Lotus. Le auto sportive a due posti non sono per tutti e vogliamo offrire una Lotus per ogni fase della tua vita. L'Eletre ne è l’inizio”.

In ogni caso le prestazioni non mancheranno, dato che il SUV verrà declinato in tre versioni con diversi tagli di potenza, ovvero Eletre, Eletre S e Eletre R. I primi due adottano un powertrain dual-motor da 612 CV e una coppia di 710 Nm che permettono uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e una velocità massima di 258 km/h. La Eletre R invece è stata definita come SUV elettrico più veloce del pianeta, grazie ad una potenza di 918 CV e una coppia di 985 Nm, che portano la velocità a 265 km/h e lo scatto da 0 a 100 km/h in appena 2,95 secondi.

Le versioni più “tranquille” dovrebbero garantire un’autonomia fino a 600 km con una singola carica, grazie al pacco batterie da 112 kWh che passa dal 10 all’80% in 20 minuti, mentre sulla R l’autonomia cala a 490 km.

Abbiamo un articolo dedicato che vi farà scoprire tutti i segreti della Lotus Eletre, ma chiudiamo riportandovi i prezzi per il mercato italiano, partendo dal modello Eletre base che parte da 98.940 euro. La Eletre S offre dotazione in più pertanto il prezzo sale a 124.090 euro, mentre coloro che opteranno per la più sportiva Eletre R dovranno sborsare 154.890 euro.