Il primo SUV elettrico di Gordon Murray Automotive potrebbe pesare meno di una Mazda MX-5

Gordon Murray è il designer a cui dobbiamo la McLaren F1 degli anni ’90, e le incredibili GMA T.50 e T.33 più recenti, motorizzate con un V12 realizzato in collaborazione con Cosworth capace di urlare fino ai 12.000 giri, ma nel futuro della casa britannica ci saranno due SUV elettrici che faranno parlare di sé.

Il mese scorso infatti hanno annunciato che saranno due SUV elettrici i prossimi veicoli di Gordon Murray Automotive, ed entrambi saranno capaci di rivoluzionare il segmento di appartenenza. Ora però scopriamo nuovi interessanti dettagli che riguardano in particolare il primo di questi due veicoli, che avrà dimensioni contenute e un peso da record.

Un’intervista di Philip Lee, nominato di recente CEO di Gordon Murray Group, ai microfoni di Autocar dice che il primo SUV elettrico della casa avrà un peso compreso tra i 1.100 e i 1.200 kg, ciò significa che potrebbe addirittura pesare meno, o allo stesso modo, di una Mazda MX-5, un risultato strabiliante per un crossover, per di più elettrico.

Il SUV avrà dimensioni piuttosto contenute, ma sarà comunque in grado di ospitare quattro persone con relativi bagagli, giusto per dare un’idea degli spazi. Il secondo SUV previsto nei piani di GMA sarà invece più grande e voluminoso, ma comunque con un peso inferiore ai diretti avversari, continuando a portare avanti l’ossessiva ricerca della leggerezza che caratterizza i veicoli disegnati da Gordon Murray.

I pesi riescono ad essere così bassi grazie alla tecnologia utilizzata a bordo del veicolo: il SUV infatti adotterà un particolare design delle batterie che avranno un sofisticato sistema di raffreddamento a liquido e verranno racchiuse all’interno di elementi che saranno strutturali per il telaio, ma risulteranno facilmente accessibili per la regolare manutenzione. Infine hanno aggiunto che queste batterie saranno molto potenti e in grado di resistere anche alle temperature più estreme.