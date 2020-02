Il SUV elettrico Ford Mustang Mach-E si può prenotare da oggi in Italia

Il 2020 è partito con il turbo per Ford, che in poche settimane ha lanciato la nuova Ford Puma e la nuova Ford Kuga. Ora vi informiamo che le prenotazioni del SUV elettrico Mustang Mach-E sono ufficialmente aperte.

Per l'ovale blu si tratta di un grande passo, è infatti la prima vettura della sua storia a essere totalmente elettrica - e a declinare il nome Mustang in salsa SUV. Due le batterie disponibili a listino, una da 75,7 kWh e una da 98,8 kWh, più capiente e in grado di offrire fino a 600 km secondo lo standard WLTP. Parlando invece di velocità di ricarica, basta collegarsi a una colonnina IONITY per sfruttare la potenza massima di 150 kW, che in 10 minuti fornisce 93 nuovi km di autonomia.



Dal 10% all'80% invece i tempi stimati sono di circa 38 minuti. Grazie a FordPass Connect è poi possibile migliorare costantemente l'esperienza di bordo con nuovi aggiornamenti over-the-air, così da tenere il software SYNC sempre al passo coi tempi. Nell'abitacolo inoltre troviamo un grande schermo da 15,5 pollici con un'interfaccia semplice e intuitiva. Ford Mustang Mach-E parte da 49.900 euro per la versione Standard Range da 258 CV.