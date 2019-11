Il SUV elettrico Ford Mustang Mach-E diventa un pick-up in questi render

Nelle ultime settimane la presentazione del SUV elettrico Ford Mustang Mach-E ha indispettito non poco i puristi del badge Mustang. Oggi abbiamo per loro un nuovo affronto: e se un giorno vedessimo un Mustang Mach-E Truck?

Probabilmente sarà la febbre da Tesla Cybertruck (che qualcuno ha anche ripreso circolare in strada, mostrando la sua imponenza...), eppure qualcuno ha pensato di trasformare l’elegante SUV elettrico dell’ovale blu in un perfetto truck da battaglia - e bisogna anche ammettere che, al di là del nome, non è neppure tanto male. Il disegno si deve al rendering artist Aksyonov Nikita che ha pubblicato le immagini su Behance.net.

Più che avvicinarsi al Tesla Cybertruck, che come sappiamo tutti ha un design alquanto difficile (e rischioso!) da replicare, questo Mach-E Truck somiglia maggiormente a un F-150, lo storico pick-up dell’ovale blu con 70 anni di storia alle spalle - 42 dei quali passati come il truck più venduto d’America.

Sappiamo già come Ford abbia intenzione di portare sul mercato una variante elettrica del suo pick-up più venduto, dunque difficilmente vedremo un Mach-E Truck ufficiale, ma sognare (in questo caso renderizzare) non costa nulla. Preferite la versione SUV classica o questo Mach-E Truck potrebbe valere il prezzo del biglietto?