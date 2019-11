Il primo SUV elettrico di Ford si chiamerà Mustang Mach-E

Ford ha rivelato qualche nuovo dettaglio sul suo primo suv elettrico, a partire dal nome che è una gradevolissima sorpresa. Infatti fino ad adesso si è parlato del SUV in due modi: o lo si chiamava Mach-E, o si parlava genericamente di SUV ispirato alle mustang.

Alla fine il Suv elettrico si chiamerà proprio Mustang Mach-E. Il che implica che il produttore elettrico è assolutamente intenzionato a sfruttare la popolarità del brand Mustang portandolo anche su nuovi segmenti.

Ford ha poi annunciato che i preordini per il Mustang Mach-E saranno aperti in Europa e negli States immediatamente dopo l'evento di presentazione ufficiale. Ci sarà anche un modello "First Edition", che presumibilmente sarà full-accessoriata. Non conosciamo ancora il prezzo ufficiale del Suv elettrico di Ford.

La decisione di usare il brand Mustang è stata molto dibattuta, la dirigenza di Ford era divisa sull'opportunità di portare il nome Mustang fuori dal segmento delle muscle car. Una scelta che sicuramente farà infuriare i puristi delle pony car. Sta di fatto che è ufficiale, anche per Mustang inizia una nuova era che, un domani, potrebbe vedere veicoli molto eterogenei con il brand del pony.

È la prima auto di Ford disegnata e progettata fin da subito come elettrica, per questo la curiosità del pubblico e degli insider del settore è altissima. Viene poi ribadita, ma la conoscevamo già, l'autonomia del mezzo: 600Km. Ci si aspetta anche l'arrivo di una versione più economica ma con batterie più piccole.

Allo stesso tempo, è lecito aspettarsi anche diversi allestimenti più orientati su una guida sportiva. E a quel punto la sfida alla Model X è bella che pronta.



Quanto al look definitivo del Mustang Mach-E, un render fatto da appassionati potrebbe essercisi avvicinato molto.