SUV Ferrari completamente elettrico: ecco come potrebbe apparire

Tutti i produttori di auto, probabilmente nessuno escluso, stanno lavorando per andare verso l'elettrificazione parziale o completa della gamma di vetture. Questo processo interesserà sicuramente anche Ferrari, e anzi, in realtà si è già messo in moto.

Basti pensare alla straordinaria Ferrari LaFerrari, che nel 2013 ha sorpreso mezzo mondo mescolando la prepotenza del V12 con un'unità elettrica piuttosto prestante. E' un esempio anche l'imminente SF90 Stradale, la quale punta ancora con maggiore forza sull'elettricità proponendo al consumatore anche la possibilità di viaggiare a zero emissioni per alcuni chilometri.

Il futuro proietta il brand su sentieri abbastanza chiari quindi, che tra l'altro proveranno a tirare in ballo anche i SUV col tentativo di espandere la gamma raggiungendo nuovi clienti. Il SUV Purosangue pertanto aprirà una nuova porta, ma qualcuno ha voluto preventivamente mescolare questa categoria di veicoli con un powertrain elettrico, portando alla luce dei rendering assolutamente interessanti, ma davvero poco probabili.

Come potete notare dalla galleria di immagini in calce, le forme generali della carrozzeria all'inizio lasciano di stucco grazie a una linea del tetto molto bassa, che prende spunto più dalle sportive che dai SUV tradizionali. L'anteriore invece mette in scena un design squadrato senza alcuna griglia e con due strisce di LED minimali. I passaruota emergono in modo particolare dal corpo principale e avvolgono dei cerchi futuristici in nero e argento. Proseguendo verso il posteriore possiamo notare il tetto mentre si fonde col resto della carrozzeria lasciando trasparire le sagome dei poggiatesta con un effetto accentuatamente opaco.

L'opera di design è merito di Joaquin Obligato e, se da un lato approviamo l'ottimo lavoro svolto, dall'altro non riusciamo a ritrovare in queste forme il classico stile Ferrari. Nel frattempo la presentazione del Purosangue si fa sempre più vicina, e secondo i rumors si baserà sulla stessa piattaforma della Ferrari Roma e potrà montare sia il V8 che il V6 senza escludere l'eventualità di una versione plug-in hybrid.



In chiusura vi informiamo del fatto che la pandemia di COVID-19 non è riuscita in alcun modo ad arrestare la corsa del brand di Maranello: Ferrari ha intenzione di presentare due nuovi modelli entro la fine del 2020.