Il SUV elettrico cinese Aiways U5 arriva in Europa e sfida Tesla, Audi e Mercedes

Fino a oggi Tesla e i produttori europei più elettrificati hanno potuto far la "voce grossa" grazie alla scarsa concorrenza in merito alle BEV, presto però in Europa potrebbero arrivare i grandi marchi cinesi, con prezzi in grado di cambiare i connotati al mercato mondiale. Presto ad esempio potremo acquistare la nuova Aiways U5.

Sono molti i brand cinesi nati appositamente per costruire auto elettriche, non a caso il Paese asiatico è il più grande mercato EV del mondo, fra queste troviamo sicuramente BYD ma anche Aiways, che presto porterà in Europa il suo SUV U5. Basata a Shanghai, Aiways ha annunciato ufficialmente di voler aprire gli ordini del suo SUV elettrico U5 ai clienti europei a partire da fine aprile. Il produttore inoltre ha già pensato a una consegna "contactless" delle sue vetture, così da scongiurare eventuali pericoli legati al COVID-19 (e già Tesla offre soluzioni contactless in Europa).



Una notizia che dovrà certamente impensierire Tesla e Volkswagen, ma anche Audi e Mercedes-Benz, poiché parliamo di una vettura che avrà più di 400 km di autonomia WLTP, una batteria "media" da 63 kWh raffreddata a liquido, un motore da 140 kW e 315 Nm di coppia istantanea, con trazione anteriore.



La ricarica dal 30% all'80% può avvenire in 27 minuti, mentre una normale ricarica AC casalinga a 6.6 kW porta la batteria dal 20% al 100% in 8 ore. Niente male davvero, soprattutto in vista di un prezzo alquanto aggressivo che non vediamo l'ora di conoscere. Le varianti europee saranno costruite a partire da luglio 2020, con le prime consegne previste ad agosto.