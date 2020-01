Il SUV elettrico anti-Tesla Mercedes-Benz EQC è un flop? In Germania vendute 55 unità

La notizia che stiamo per dare potrebbe non piacere ai fan incalliti di Mercedes-Benz: il SUV elettrico EQC sembra essere un autentico flop in patria, dove sono state vendute appena 55 unità.

Negli ultimi anni, almeno in campo elettrico, Tesla l'ha fatta da padrona in senso assoluto, sia nel segmento dei SUV che (soprattutto) in quello delle berline, con Model S e 3. Il 2019 è stato l'anno del contrattacco tedesco, con la Porsche Taycan, l'Audi e-tron e il suddetto SUV Mercedes-Benz EQC, che più di tutti avrebbe dovuto contrastare lo strapotere americano.

Qualcosa però sembra essersi inceppato: la vettura sta incontrando un fortissimo attrito nel conquistare il cuore degli automobilisti, che ne hanno acquistato solo 19 unità a novembre 2019, per un totale di 55 in Germania. Il che è davvero assurdo, vista la massiccia campagna pubblicitaria che Mercedes ha pagato per far conoscere l'auto - arrivata nei cinema, in strada, in TV.

Una vera beffa, se si pensa che Tesla ha scelto proprio il Paese tedesco per costruire la sua Gigafactory 4, motivo per cui la presenza del marchio americano potrebbe diventare ancora più massiccia nei prossimi anni nel vecchio continente. Nel frattempo Mercedes dovrà capire cosa fare con il suo EQC, come potrebbero andare infatti le vendite negli USA e in Cina se la vettura non convince neppure i suoi stessi connazionali? Per questo motivo il lancio americano è stato per il momento spostato di un anno, ennesimo motivo per preoccuparsi rispetto al destino dell'auto.