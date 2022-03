Il primo SUV elettrico di Alpine è in sviluppo sotto alla carrozzeria di una Dacia Duster

L’ultima vettura presentata da Alpine è stata la monoposto da Formula 1 A522, ma tralasciando i campi di gara, il futuro del marchio sportivo francese è impegnato nell’elettrificazione dei suoi modelli e soprattutto nell’ampliamento della sua gamma, che vedrà anche il SUV elettrico GT X-Over, avvistato durante i test invernali.

Nel futuro di Alpine ci sono infatti parecchie novità, come l’erede dell’A110, ma anche una nuova compatta sportiva sulla base della prossima Renault 5 e appunto un SUV dalle linee sportive simili ad una coupé. Ed è proprio quest’ultimo il modello quello che vedete nelle immagini allegate a questo articolo.

Si tratta dell’inedito SUV full electric, celato sotto alla carrozzeria allargata di una Dacia Duster, al di sotto del quale dovrebbe nascondersi la piattaforma CMF-EV utilizzata anche su Nissan Ariya e Renault Megan E-Tech (qui potete leggere la nostra prova su strada della nuova Renault Megane E-Tech), che adotta le quattro ruote sterzanti e in questo caso cerchioni Jerez da 19 pollici di derivazione Renault Megane RS Trophy.

Come detto il look sarà però ben diverso dal crossover rumeno, e avrà un design molto più sportivo e aggressivo, lo stesso che si intravede nell’immagine teaser pubblicata pochi mesi fa dalla casa francese. La produzione del primo mezzo sportivo rialzato di Alpine è stimata per il 2025, in linea con gli obiettivi del brand, che prevedono di diventare un marchio totalmente elettrico entro il 2026.

