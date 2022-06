Il SUV elettrico Aiways U5 si noleggia su Amazon grazie a Leasys CarCloud

Da oggi 16 giugno è iniziato ufficialmente il MiMo 2022, il Motor Show di Milano e Monza, che quest'anno in Piazza Duomo ha portato direttamente un pacco da scartare: un pacco speciale con all'interno una Aiways U5 Prime disponibile in abbonamento su Amazon con Leasys CarCloud.

Si tratta di una novità davvero importante, poiché sancisce una nuova collaborazione fra Koelliker, che distribuisce Aiways in Italia, e Leasys, la società di noleggio legata a FCA prima e ora a Stellantis. Il SUV elettrico Aiways U5 Prime si potrà dunque noleggiare in abbonamento con Leasys CarCloud: da una durata minima di 30 giorni si può rinnovare mensilmente fino a 12 mesi complessivi.

L'abbonamento include anche 1.500 km al mese e tutti i servizi necessari per guidare in tranquillità. Come gli altri abbonamenti Leasys CarCloud, basta acquistare un pacchetto su Amazon o presso i Leasys Mobility Store per poi riscattare il voucher sul sito ufficiale Leasys CarCloud. Se siete interessati al SUV elettrico in questione, potrete guidarlo nell'area test drive del MiMo 2022 (qui la mappa completa con tutte le auto in prova al MiMo 2022). Sabato 18 giugno alle ore 15 la U5 sarà inoltre protagonista della parata in programma all'Autodromo di Monza con al volante il nostro amico e youtuber Matteo Valenza.