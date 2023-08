Il SUV elettrico 4x4 che ci serviva (ma non è un Jeep Wrangler)

Mahindra Electric Automobiles (MEAL), che è stata citata anche da Jeep per aver copiato (secondo Jeep) il design del Wrangler, ha presentato un robusto SUV elettrico durante un evento a Città del Capo, in Sudafrica. Il Thar.e è più di una "evoluzione elettrica", secondo l'azienda, "è un'audace e distinta trasformazione".

Sebbene il veicolo conservi alcuni elementi di design dal famoso SUV Thar a motore a combustione, il Thar.e ha uno stile unico e innovativo. Questo SUV elettrico offre un aspetto imponente e robusto, perfetto per affrontare sfide difficili. All'interno, il Thar.e presenta un mix di minimalismo e funzionalità, con un layout semplificato e schermo girevole, pensato per la guida fuoristrada.

La Mahindra sostiene che il Thar.e guarda audacemente al futuro basandosi sulla sua piattaforma INGLO EV, che deriva dalla piattaforma MEB di Volkswagen.

La piattaforma EV di Volkswagen è stata progettata per essere adattabile a diversi tipi di veicoli, compresi i minivan elettrici come ID.3, ID.7 e ID.Buzz. Inoltre, Ford ha collaborato con Volkswagen nell'utilizzo di questa piattaforma per il suo SUV elettrico Ford Explorer. Anche se non sono stati ancora rivelati dettagli specifici, l'utilizzo di questa piattaforma suggerisce un impegno verso l'innovazione e la versatilità per il futuro del Thar.e.

Confermata, inoltre, la partnership con Volkswagen, con la quale Mahindra sta pensando di elettrificare di fatto tutta l'India, rivelando che le due aziende hanno firmato un contratto iniziale. Questo accordo prevede che Volkswagen fornisca componenti dalla piattaforma MEB per la nuova piattaforma INGLO EV di Mahindra.

Nell'ambito dell'evento di visione Born EV tenutosi a Banbury, nel Regno Unito, questa settimana, Mahindra ha presentato tre nuovi SUV elettrici. Tutti e tre questi veicoli sono progettati per essere basati sulla piattaforma INGLO, che a sua volta si basa sulla piattaforma MEB di Volkswagen. Questo passo rappresenta un'importante collaborazione tra le due case automobilistiche nel campo della mobilità elettrica.