Un SUV elettrico da 25.000 euro per battere la Tesla Model Y: è la BYD Song L

La Cina rivela finalmente il suo antidoto anti Tesla. Svelato, dopo mesi di attesa, il nuovo SUV elettrico BYD Song L, si tratta di un modello sportivo ed elegante allo stesso tempo, chiamato a competere con la Model Y. Il suo punto di forza? Il prezzo...

L'auto era stata presentata a mo' di concept car nello scorso mese di aprile, in occasione del Salone dell'automobile di Shanghai. I pre-ordini, invece, sono stati aperti a ottobre, e sembrerebbero aver dato il via a un successo senza precedenti. Stando alle parole del grande gruppo automobilistico cinese, infatti, in appena 17 giorni sono arrivate addirittura 11.000 richieste, e adesso questo numero è arrivato a 30.000.

Per essere ancora più precisi, sono 28.350 le richieste di pre-ordine effettuate; un dato che farebbe ben sperare, o meglio ancora, che renderebbe credibili le dichiarazioni super ottimiste di BYD. Song L, inoltre, non è solamente un nuovo SUV made in China destinato a far discutere l'intera comunità di appassionati di quattro ruote. In questo caso, infatti, ci troviamo di fronte a una vettura nata per una missione ben precisa: mettere il bastone tra le ruote di Tesla.

Lo scorso mese di ottobre ha debuttato proprio in Cina la nuova versione della Model Y (nuova Tesla Model Y, ecco come potrebbe essere il restyling su base M3), il SUV della casa statunitense, e BYD Song L è destinato a esserne il principale antagonista sul mercato cinese. Il macchinone asiatico punta tutto su una proposta innovativa, tra un modello che (almeno per estetica) sembra appartenere a una gamma elevata e una richiesta di prezzo molto bassa.

Il listino di Song L, infatti, dovrebbe partire da soli 24.603 euro al cambio. Inoltre, per i primi acquirenti BYD ha promesso alcuni "regali finanziari", come per esempio lo 0% di interessi per 24 mesi o uno sconto del 15% sul prezzo d'acquisto. Un nuovo scontro tra BYD e Tesla, dopo la provocazione dello stabilimento in Messico (BYD apre una fabbrica in Messico e 'provoca' Tesla), si tratta una nuova rivalità a quattro ruote all'orizzonte?