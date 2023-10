SUV elettrici, fino a che peso arriveremo? L'Audi SQ8 E-tron sfiora le 2,8 tonnellate

Fra le principali critiche alle auto elettriche vi è senza dubbio quella del peso delle stesse. Le batterie sono estremamente pesanti e di conseguenza “zavorrano” le vetture, portandole a toccare numeri mai raggiunti in precedenza.

Il problema è ben noto anche alle stesse case automobilistiche e non più tardi di pochi giorni fa Stellantis si era schierata contro le auto pesanti “Non fanno bene all'ambiente e non sono efficienti”.

Al momento, però, è impossibile realizzare un'auto green leggera e nei casi più estremi, come quello dell'Hummer EV, una batteria arriva a pesare quanto una Civic.

Il problema ovviamente è marginale per le utilitarie, i B-SUV e le berline, ma quando invece parliamo di SUV premium, a quel punto si rischia di raggiungere numeri a dir poco impressionanti. Un caso emblematico è quello dell'Audi SQ8 E-Tron, punta di diamante dell'azienda di Ingolstadt, che ufficialmente pesa 2.725 ma che Quattroruote ha recentemente provato, rilevando sulla bilancia in ordine di marcia circa un quintale in più, precisamente 2.832 kg.

Immaginatevi quindi se sull'SQ8 viaggiassero cinque persone robuste, con una media di 80 kg ciascuna: arriveremmo a superare tranquillamente le tre tonnellate, sfiorando quindi il limite della patente B.

Secondo quanto specificato dal codice della strada, con il permesso di guida “classico” si possono guidare camper con un peso fino a 3.500 kg, comprensivo di benzina, passeggeri e via discorrendo, quindi non distanti eccessivamente dall'Audi di cui sopra.

Sia chiaro, la gloriosa azienda tedesca non ha colpe, è perfettamente entro i limiti ed ha sfornato una macchina eccezionale, ma in ogni caso il problema del peso è quanto mai pregnante nel mondo dell'elettrico, ed è senza dubbio una delle questioni più spinose che i costruttori e i progettisti stanno cercando di risolvere.

Non va infatti dimenticato che il peso eccessivo di un'auto comporta anche un problema di sicurezza, così come già sollevato negli scorsi mesi da Jennifer Homendy, numero uno dell'NTSB, il National Transportation Safety Board americano: cosa succederebbe in uno scontro fra un'auto di tre tonnellate e una piccola city car a benzina?