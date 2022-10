Il SUV Coupé Aiways U6 in strada per i test finali prima del debutto in Europa

Lo scorso 20 ottobre vi abbiamo mostrato in via ufficiale il design del nuovo Aiways U6, SUV Coupé importato in Italia da Koelliker con batteria da 63 kWh e 400 km di autonomia stimata. Oggi vi mostriamo la vettura in strada con targa francese, intenta a terminare i test di rito prima del debutto in Europa.

Anche se leggermente camuffati, alcuni prototipi del SUV Coupé Aiways U6 sono stati avvistati in strada per i collaudi finali. Questi test prevedono anche la guida in autostrada ad alta velocità, mentre proprio in queste settimane il SUV Coupé cinese sta affrontando i test di ciclo di guida e omologazione per il mercato europeo. Nello specifico 8 prototipi dell'Aiways U6 sono stati guidati ogni giorno per oltre 8 mesi nello Yancheng Zhongqi Research Automobile Proving Ground per un totale di 400.000 chilometri percorsi.

Di recente vi abbiamo anche mostrato "i segreti" del motore del nuovo U6 (scopriamo il motore del nuovo Aiways U6), che andrà a migliorare le prestazioni del SUV U5. Si parla di un'accelerazione da 0 a 100 km/h possibile in 6,9 secondi, con una dinamica di guida e un comfort migliorati. Come anticipato sopra, la batteria sarà da 63 kWh, formata da 24 moduli forniti dalla cinese CATL, che potrà ricaricarsi fino a 90 kW in DC e fino a 11 kW in AC.