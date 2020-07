Il SUV compatto Alfa Romeo Brennero si mostra in nuovi render

Di recente FCA ha svelato i piani riservati agli impianti italiani, di conseguenza abbiamo avuto conferma anche di alcuni nuovi modelli in arrivo nei prossimi anni. Sappiamo ad esempio che arriverà un SUV compatto di Alfa Romeo, ma come sarà effettivamente?

Per vedere in strada il C-SUV Alfa Romeo di nuova fattura ci vorrà forse il 2022, già il prossimo anno però dovremmo riuscire a vedere qualche immagine, magari molto vicina ai render arrivati dalla Germania qualche ora fa. Non parliamo di fotografie di grandissima qualità, abbiamo però un'idea di come potrebbe essere questa nuova vettura, chiamata probabilmente Alfa Romeo Brennero - un nome da confermare.

Questa Alfa sarà italiana solo per metà (o per un terzo, se vogliamo), la piattaforma infatti dovrebbe arrivare da Opel (che ha appena lanciato l'ottimo Mokka di nuova generazione), mentre i motori dovrebbero essere a marchio Peugeot. Un bel "pastone" che dovrebbe portare una potenza di 136 CV alla base della gamma, passando per i 155 CV dei motori PureTech e BlueHDi e arrivando ai 200 CV e oltre, magari con una variante Quadrifoglio. Siamo però nel campo delle supposizioni, guardando alle ipotesi non è neanche lontana una variante ibrida plug-in ma questa è una storia ancora da scrivere.