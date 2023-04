SUV come una 'droga': chi li acquista non torna più indietro. Perché?

Non esiste alcun cliente fedele nel mondo delle automobili come chi possiede un SUV. A confermarlo è un importante studio realizzato da S&P Global Mobility, che sottolinea la grande fedeltà dei possessori di Sport Utility Vehicle verso questi tipi di vetture.

In poche parole chi compra un SUV, auto più rubate in Italia nel 2022, molto difficilmente acquisterà come auto futura una berlina, un pick-up o un'utilitaria, continuando a comprare un SUV.

Nel dettaglio, ben il 73% dei proprietari di Sport Utility Vehicle ammette di essere intenzionato ad acquistarne un altro appena avrà la possibilità. E non si tratta di una tendenza degli ultimi tempi, in quanto sono quasi tre anni, precisamente undici trimestri, che il dato supera il 70%.

Per rendere ancora più evidente la questione, vi basti pensare che meno della metà dei possessori di pick-up, precisamente il 48,8%, comprerebbe un altro “camion” in futuro, ed è addirittura peggiore il dato riguardante i proprietari di berline, pari al 35,6 per cento.

Perchè questa estrema fedeltà quindi dei possessori di SUV? Difficile dare una risposta univoca certo è che questo tipo di vetture da quando sono state messe in commercio sono divenute degli status symbol: non si possiede semplicemente un'auto ma si mostra al mondo intero la propria importanza.

Secondariamente si tratta di auto indubbiamente comode per i lunghi viaggi, molto meno invece se si circola in città e si deve trovare parcheggio. Altro motivo di acquisto, le linee, sportive e nel contempo massicce, senza dimenticare che i SUV più venduti sul mercato sono quelli tedeschi come Mercedes, BMW e Audi, marchi premium che sono sinonimo di qualità, garanzia, sportività e affidabilità.

Attenzione però, come spiega ancora S&P Global Mobility, dalla ricerca emerge che i proprietari di SUV sono propensi nella maggior parte dei casi a riacquistarne un altro, ma non è detto che rimangano sullo stesso modello.

Un possessore di un X5 potrebbe quindi virare su un Q7 e via discorrendo, di conseguenza, la conclusione dello studio, è che per i marchi di auto è fondamentale avere modelli differenti di SUV nelle proprie linee che coprano varie dimensioni e fasce di prezzi diversi, per avere la certezza che il clienti rimanga fedele.

Se da una parte ci sono i fedelissimi non mancano comunque i detrattori di queste auto, come ad esempio il CEO di Skoda, che di recente ha puntato il dito contro i SUV elettrici.