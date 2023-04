Il nuovo SUV cinese HiPhy Y ha le portiere più strane che abbiate mai visto

Dalla Cina giunge in Europa una nuova interessante auto elettrica. Stiamo parlando precisamente del SUV HiPhy Y, ennesimo ottimo prodotto sfornato dai cinesi e pronto a invadere il mercato del Vecchio Continente.

La prima cosa che spicca dell'HiPhy, al di là del nome decisamente divertente, è l'apertura delle portiere posteriori: si tratta della più strana mai vista prima in un veicolo. L'Y riprende infatti l'apertura ad ali di gabbiano della Tesla Model X ma rendendola ancora più originale.

Se voleste accomodarvi sul retro la parte del tetto si aprirà verso l'alto, quindi come le ali del noto uccello bianco, mentre la parte bassa della stessa portiera si aprirà in maniera convenzionale. Di fatti si tratterà di una portiera divisa in due pezzi davvero tecnologicamente avanzata.

L'HiPhy Y è il terzo modello della giovane casa automobilista cinese specializzata in auto elettriche e farà il suo debutto ufficiale in occasione del Salone di Shanghai che si terrà a partire dal prossimo 18 aprile.

Il SUV è lungo circa 5 metri e verrà venduto anche in Europa, anche se per il momento non vi è traccia di uno sbarco nel Belpaese. Non sono stati resi noti i prezzi, ma in Cina è venduto a 53mila euro circa, di conseguenza è ipotizzabile un surplus del 25%, quindi pari a circa 70mila euro, ma comunque non vi è nulla di ufficiale.

Del resto in Cina le auto elettriche costano il 33% in meno rispetto alla termiche, traguardo che purtroppo dalle nostre parti non è ancora stato raggiunto. Non sono stati resi noti gli interni ma ci aspettiamo grandi schermi e tecnologia ovunque, alla luce anche di quello che possiamo notare esternamente, a cominciare da una serie di luci a LED molto sofisticate nella parte anteriore, con l'aggiunta di un faro a tutta lunghezza nella coda, in stile Cadillac.

A livello di motorizzazioni, infine, saranno due le varianti: una da 336 cavalli e l'altra da 500 con trazione integrale. Due infine le batterie con quella più potente da 115 kWh che garantisce un'autonomia di 810 km secondo il ciclo WLTP. Sapete quali sono le auto elettriche cinesi presenti in Italia? L'elenco non è purtroppo molto lungo.