SUV e ciclisti, l'altezza del muso è un problema: 'Maggior rischio di incidenti mortali'

I SUV possono causare lesioni più gravi rispetto alle auto nel caso in cui dovessero investire un ciclista. E' questa la conclusione a cui è giunto un importante studio realizzato dagli americani dell'Insurance Institute for Highway Safety.

Dopo le scene surreali a Roma di un SUV che spinge in retro una Smart, gli Sport Utility Vehicle tornano protagonisti delle nostre pagine, questa volta a seguito di una ricerca d'oltre oceano che sottolinea la pericolosità di queste vetture in caso di scontro con un mezzo a due ruote.

"I ciclisti – spiega Sam Monfort, statistico dell'IIHS nonché autore principale dello studio – non riescono a salire sul cofano dei SUV quando investiti ma vengono investiti. Probabilmente è per colpa dell'anteriore più alto del SUV che colpisce il ciclista sopra il suo centro di gravità”.

Una conclusione a cui si è arrivati analizzando gli incidenti fra ciclisti e SUV, scontri in cui le lesioni alla testa erano più del doppio rispetto agli incidenti che hanno coinvolto delle auto. Si tratta di una ricerca che giunge a seguito di un altro studio sempre sui SUV in cui si è dimostrato la loro maggiore pericolosità nei confronto dei pedoni, sempre per via della loro altezza ma anche in generale del peso.

Nel 2020 il numero di ciclisti uccisi oltre oceano è stato di 932, ben più alto rispetto alle 621 vittime del 2010, e secondo l'IIHS una possibile causa potrebbe essere la sempre maggior diffusione di SUV e pickup.

Monfort ha preso in considerazione i dati di 71 incidenti in bicicletta avvenuti nello stato del Michigan: in tutti e 71 le lesioni agli arti inferiori erano comuni, mentre quelle alla testa erano maggiori nei SUV, precisamente del 63% rispetto a quelle causate dalle automobili, per una media quindi di gravità del 55% maggiore negli incidenti fra Sport Utility Vehicle e ciclisti.

E' inoltre emerso che i SUV hanno provocato lesioni attraverso le ruote o sbattendo a terra i ciclisti, mentre le ferite dovute al parabrezza o al cofano sono state riscontrate solo nelle auto. E' quindi ipotizzabile che i SUV, durante gli incidenti, facciano cadere a terra violentemente i ciclisti per poi passargli sopra.

Nonostante la loro pericolosità, il prezzo e i consumi elevati, gli sport utility vehicle sono sempre più diffusi e ciò lo si deve principalmente ad una clientela che con i SUV risulta essere fedele come con nessun'altra categoria di auto.