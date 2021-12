Un SUV Chevrolet dei Vigili del Fuoco si ribalta a causa del ghiaccio: il video

Con quanta facilità si può capovolgere un SUV? Beh non è così difficile come si potrebbe pensare, almeno a vedere alcuni video arrivati di recente sul web. Abbiamo già visto un Land Rover Discovery capovolgersi dopo una bottarella con una Yaris, oggi tocca a un'auto dei Vigili del Fuoco.

Siamo a Monsey, New York, e una vettura dei Vigili del Fuoco sta cercando di rispondere il prima possibile a una chiamata d'emergenza. A bordo il capo del dipartimento, in viaggio non a velocità estrema ma comunque sostenuta con il suo Chevrolet Tahoe, sufficiente a far slittare l'auto sul ghiaccio e a farla uscire di strada.

L'impatto con il marciapiede ghiacciato ha causato in una frazione di secondo il ribaltamento completo dell'auto, con il capo dei vigili del fuoco di Monsey che si è ritrovato a testa in giù. Fortunatamente, secondo quanto riportato da Monsey.info, l'agente non ha riportato ferite ed è uscito dall'incidente illeso. Non è andata ugualmente al Tahoe: al di là degli evidenti danni al tetto, i parafanghi laterali sono andati distrutti e uno dei finestrini posteriori è andato in frantumi. Stessa fine anche per lo specchietto retrovisore lato conducente, mentre gli airbag che sono giustamente esplosi, facendo il loro dovere - sostituirli però non sarà economico.

Purtroppo il meteo invernale causa non pochi problemi agli automobilisti americani, la NHTSA ha stimato in circa 182.000 gli incidenti avvenuti nel 2019 a causa di neve e ghiaccio. L'istituto raccomanda di rallentare quando ci si trova in situazioni difficili poiché su neve e giaccio si ha bisogno di più spazio per fermarsi. La NHTSA raccomanda anche di mantenere le gomme alla giusta pressione per aumentare il grip.