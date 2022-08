Il SUV Cayenne festeggia i 20 anni e Porsche mostra la strana Cayenne one-off convertibile

Nel 2022 si celebrano i 20 anni dell’Audi RS6 e non solo, infatti due decadi fa nasceva anche la Porsche Cayenne, un modello che da solo è riuscito a rimpinguare le casse del brand di Zuffenhausen in un momento di difficoltà e le ha dato lo slancio per diventare quello che è oggi. E pensate che il Cayenne poteva diventare anche covertibile.

Dopo il lancio della prima generazione del Cayenne nel 2002, Porsche iniziò a pensare a diverse declinazioni per il suo crossover, ossia una coupé, una versione più pratica con tre file di sedili e infine una cabriolet appunto. Quest’ultima idea venne portata avanti e nacque così il modello che vedete, denominato Package Function Model.

Sin dal principio era però evidente che la casa di Zuffenhausen non avesse le idee troppo chiare a riguardo, specialmente per quanto riguardava il look del retrotreno, per questo motivo il prototipo venne costruito a “due facce”: il lato sinistro della vettura era completamente differente dal destro, con il primo che adottava un posteriore più basso e slanciato rispetto alle forme più bombate e pesanti del secondo.

Il soft top era ripiegabile manualmente, ma Porsche stava sviluppando un sistema automatico molto simile a quello che poi venne utilizzato sulla Porsche 911 Targa della generazione 991 (se siete curiosi, scoprite da dove deriva la denominazione Targa utilizzata da Porsche). Ciò nonostante, la Porsche Cayenne cabriolet rimase soltanto un prototipo, e lo sviluppo venne poi abbandonato perché ai piani alti si resero conto che non avrebbe generato tanto profitto, e il suo design controverso non convinceva.

"Un SUV come una decappottabile è una sfida sia esteticamente che formalmente", ha affermato il capo del design Porsche Michael Mauer, che non ha lavorato al progetto della decappottabile Cayenne. "Un SUV ha sempre una carrozzeria grande e pesante. Combinalo con una piccola metà superiore e poi tagli il tetto: da lì emergono forme molto strane".