SUV BMW atterra un uomo a bordo di un motorino, ma gli automobilisti ne bloccano la fuga

Il video in alto è stato registrato in Polonia, e mostra il conducente di una BMW X5 mentre atterra un uomo a bordo del proprio motorino e tenta la fuga. Non è chiara la data dell'accaduto, sappiamo soltanto che è appena stato condiviso su YouTube.

All'inizio delle riprese vediamo semplicemente delle auto che percorrono una strada a due corsie, con una Kia Rio a precedere la vettura dotata di telecamera. Pochi metri più avanti si trova il grosso SUV tedesco, e alla sua destra un motorino.

Subito dopo l'attraversamento di un incrocio, il conducente del SUV nero decide di spostarsi verso destra impattando il motorino e provocando la caduta sull'asfalto del suo sfortunato proprietario. Queste sono cose che non dovrebbero capitare, ma possono assolutamente farlo. Basta una distrazione per non accorgersi della presenza di un altro veicolo alla propria destra, ma se l'automobilista a bordo della BMW avesse soccorso l'altro utente della strada staremmo parlando di una faccenda parecchio differente.

Come abbiamo già accennato, il SUV nero scappa immediatamente dalla scena dell'incidente, ma dopo pochi metri la sua corsa viene arrestata da quello che sembra essere un altro SUV, il quale gli frena davanti. Evidentemente, resosi conto di quanto appena successo, l'uomo ha deciso di inchiodare il colpevole alle proprie responsabilità. Degno di nota anche l'intervento della piccola Kia Rio di color argento, che si ferma di fianco agli altri due veicoli prevenendo una eventuale fuga per vie laterali.

Ci solleva soltanto il fatto di sapere che, grazie al casco, l'individuo a bordo del motorino abbia riportato soltanto lievi ferite, ma questo di sicuro non rende meno grave il comportamento dell'autore di un vero e proprio reato, perché parliamo di omissione di soccorso in presenza di sinistro stradale.

