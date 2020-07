Il SUV di Beppe Grillo è ancora fra le rocce dopo l'incidente del 1981: andrà rimosso

Beppe Grillo è famoso per essere prima un comico, poi uno dei fondatori del Movimento 5 Stelle, molti però sanno come l'artista genovese si sia reso protagonista anche di un assurdo incidente che risale al 1981. L'auto di quell'evento si trova ancora fra le montagne di Limone Piemonte e andrà rimossa.

Parliamo di un grande SUV Chevrolet dell'epoca, con il quale il comico stava trasportando anche una famiglia di amici, madre, padre e figlio di 9 anni. Mentre i quattro percorrevano le tortuose strade montane attorno a Limone Piemonte, Grillo ha perso il controllo del mezzo e si è lanciato d'istinto fuori dall'abitacolo per non finire in un burrone.

Purtroppo non ha avuto la stessa opportunità la famiglia a bordo, scomparsa nel tragico incidente. Ebbene non tutti sanno che l'auto non è mai stata portata via da quelle rocce, addirittura il luogo è diventato negli anni meta di curiosi, ora però tutto dovrà finire. L'attuale sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi ha infatti dimostrato la sua contrarietà rispetto ai turisti che si fermano curiosi per scattare una foto alle lamiere sul macabro luogo dell'incidente, cosa che può essere pericolosa per gli stessi turisti e per chi transita sulle strade - dove magari vengono parcheggiate automobili dove non si potrebbe e così via.

Il sindaco ha così contattato la segreteria di Beppe Grillo per organizzare la rimozione del mezzo, "possibilmente a sue spese" ha precisato Riberi.